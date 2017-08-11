Китайская компания Ulefone анонсировала смартфон Armor 2 с защитой корпуса IP68, 6 ГБ оперативной памяти и 16-мегапиксельной камерой. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Смартфон получил прочный корпус из армированного поликарбоната и металла, а дисплей защищен стеклом Gorilla Glass третьего поколения. Особенно надежно защитили углы корпуса — самые уязвимые места при падении. Смартфон должен выдержать погружение под воду на 1,5 метра на час.

Динамики прикрыты специальными решетками, а разъем USB Type-C защищен резиновой заглушкой. Разработчики избавились от 3,5-миллиметрового разъема для наушников.

Производитель обещает работу смартфона при особо суровых условиях окружающей среды — от −40 до +80 градусов. Также у смартфона есть сканер отпечатков пальцев в кнопке под дисплеем.

Фото hi-tech.mail.ru. Смартфон получил аккумулятор на 4700 мАч с быстрой зарядкой до 100 процентов за 120 минут

Ulefone Armor 2 получил 16-мегапиксельную основную камеру, на корпусе есть кнопка для фотографии. Фронтальная камера получила 13-мегапиксельный модуль.

Пока Ulefone не объявила цену смартфона, но уже собирает предзаказы. Цены и старт продаж раскроют 15 августа.