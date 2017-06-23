Facebook защитит фотографии пользователей

Копирование чужих фото — одна из старейших проблем социальных сетей, и сегодня она получила оригинальное решение от команды Facebook. Об этом сообщил Life.

Администрация социальной сети анонсировала программу Photo Guard, которая доступна в тестовом режиме пока только жителям Индии. Сейчас защита включает в себя запреты на скачивание фотографии профиля и на отметку других людей на фото профиля, а также блокировку создания скриншотов на большинстве Android-смартфонов.

Если пользователь активирует защиту, она отображается в его профиле специальной голубой окантовкой вокруг фотографии. Компания отметила, что данная функция не гарантирует полную защиту, но снижает риски копирования фотографии на 75 процентов.