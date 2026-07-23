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Техноблог

ChatGPT вышел из-под контроля и напал на крупнейший в мире хаб ИИ-моделей

Фото Samuel Boivin/NurPhoto/picture alliance. OpenAI является разработчиком чат-бота ChatGPT

В ходе внутреннего тестирования две модели компании OpenAI — GPT-5.6-Sol и еще одна «более мощная» — атаковали инфраструктуру платформы Hugging Face. Об этом пишет Deutsche Welle.

Как отмечается, испытания проходили в изолированной среде без интернета. Боты взломали ее и «просочились» в Сеть. Чтобы найти ответы к поставленной задаче, ИИ-агенты взломали платформу Hugging Face, где разработчики делятся готовыми нейросетями, тестами и исходными материалами.

Для получения доступа к информации модели применили несколько техник взлома одновременно, включая использование украденного пароля. 

Команды OpenAI и Hugging Face заметили подозрительные действия и смогли их остановить.

«Мы твердо убеждены, что со стороны OpenAI отсутствовал злой умысел. Просто поразительно, что все это произошло автономно», — заявил соучредитель и гендиректор Hugging Face Клеман Деланг.

Разработчик ChatGPT назвал произошедшее «беспрецедентным киберинцидентом» и сообщил, что укрепит механизмы защиты.

Правительство Германии, комментируя инцидент, указало на рост рисков в сфере кибербезопасности по мере расширения возможностей современных моделей ИИ. «Этот инцидент является еще одним примером того, что мы наблюдаем смену парадигмы в отношении возможностей ИИ-агентов», — заявил официальный представитель Министерства цифровизации и модернизации ФРГ.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/382735/
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