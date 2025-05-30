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Техноблог

Подборку лучших смартфонов мая назвали эксперты

Эксперты составили подборку лучших смартфонов, которые были представлены в мае. Об этом сообщает портал 4PDA.

Открывает список международная версия Honor 400 Pro, которая получила 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц и яркостью до 5 тысяч нит, тройную камеру на 200, 50 и 12 мегапикселей, прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор емкостью 5 тысяч 300 миллиампер-часов с поддержкой проводной и беспроводной зарядки на 100 и 50 ватт соответственно, а также ИК-порт, защиту от воды по стандарту IP69 и стереодинамики.

Следом идет Huawei Nova 14 Ultra с 5,81-дюймовым LTPO-дисплеем с частотой от 1 до 120 герц, двойной селфи-камерой на 50 и 8 мегапикселей, тройной тыльной камерой с основным 50-мегапиксельным датчиком с RYYB-сенсором, батареей на 5 тысяч 500 миллиампер-часов с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 ватт, ИК-портом, защитой от воды IP69 и стереодинамиками.

На третьей строчке оказался бюджетный игровой смартфон Infinix GT 30 Pro, выделяющийся геймерским дизайном, RGB-подсветкой, AMOLED-экраном с частотой 144 герца, проводной и беспроводной зарядкой на 45 и 30 ватт соответственно, кнопками-триггерами на торце и чипом MediaTek Dimensity 8350 Ultimate.

За ним следует iQOO Neo10 Pro+, который может похвастаться LTPO AMOLED-экраном с разрешением QHD и частотой 144 герца, мощным процессором Snapdragon 8 Elite, емким аккумулятором на 6 тысяч 800 миллиампер-часов, быстрой проводной зарядкой мощностью 120 ватт, двойной камерой на 50 и 8 мегапикселей, а также стереодинамиками.

В подборку майских новинок также попали Oppo Reno14 Pro, Samsung Galaxy S25 Edge и Sony Xperia 1 VII.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/330913/
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