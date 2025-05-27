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Техноблог

Xiaomi выпустила первый смартфон на собственном чипе XRING 01

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi 15S Pro на базе процессора XRING 01. Об этом сообщает издание ITHome.

корпорации Xiaomi
Фото корпорации Xiaomi

Аппарат оказался первым смартфоном бренда, который получил фирменный процессор, разработанный инженерами Xiaomi. Чип получил в синтетических тестах AnTuTu 3 миллиона баллов, опередив популярный флагманский процессор Snapdragon 8 Elite. Ранее глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что его фирма будет самостоятельно создавать чипы и потратит на их разработку $7 миллиардов.

Новый флагман по характеристикам практически ничем не отличается от Xiaomi 15 Pro, который вышел в октябре 2024 года. Однако на задней панели гаджета выгравирован логотип процессора XRING. Стоимость смартфона, основанного на собственном чипе Xiaomi, составила 5 тысяч 499 юаней.

15S Pro получил 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200×1440 пикселей и частотой 120 герц. Аппарат вышел с графическим ускорителем Immortal-G925. Смартфон имеет основную камеру с тремя объективами разрешением 50 мегапикселей. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 6100 миллиампер-часов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/330443/
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