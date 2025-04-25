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Техноблог

iPhone и iPad смогут работать в режиме ПК в новом интерфейсе

Корпорация Apple готовит серьезные изменения в интерфейсе iPad, что сделает оболочку iPadOS более похожей на macOS. Об этом в своем блоге сообщил авторитетный инсайдер Majin Bu.

Основные нововведения iPadOS включают переработанный бар и обновленный режим многозадачности Stage Manager 2.0. По словам инсайдера, бар будет появляться автоматически в верхней части экрана при подключении клавиатуры Magic Keyboard, что сделает опыт использования планшета похожим на компьютеры Apple. Новый режим оконной многозадачности Stage Manager 2.0, в свою очередь, тоже будет запускаться автоматически при подключении клавиатуры.

Улучшения коснутся и iPhone. Согласно утечке, iOS 19 добавит поддержку внешних дисплеев для устройств с USB-C. Интерфейс, похожий на Stage Manager, предложит ограниченный «настольный» режим, что может стать шагом к унификации функционала. Аналогичный функционал предлагают многие Android-производители — при выводе изображения к монтируется, смартфон отображает ПК-интерфейс и позволяет работать с несколькими окнами.

Эти нововведения будут показаны в рамках конференции для разработчиков WWDC 2025 в июне, предполагает эксперт.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/327293/
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