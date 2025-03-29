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Техноблог

Прочнее предыдущих в 10 раз. Представили новое стекло для смартфонов

Фото Apple. Стекло Ceramic Shield на iPhone. Теперь эта технология приходит и на Android

Американский производитель стекол Corning презентовал новое поколение защитных покрытий Gorilla Glass Ceramic. Новинка изготовлена из комбинации обычного стекла и нанокристаллической керамики. Похожая технология используется в изготовлении стекол Ceramic Shield от Apple (в iPhone 12 и новее), пишет издание @hi-tech.

По данным Corning, стекло Gorilla Glass Ceramic в разы устойчивее к царапинам и воздействию шероховатых объектов, чем другие алюмосиликатные стекла. В рамках эксперимента смартфон с таким стеклом 10 раз бросили с высоты 1 метр на поверхность, имитирующую асфальт. Итог — на экране не осталось ни следа. Стекла конкурентов разбиваются даже при первом падении.

Компания заявила: Gorilla Glass Ceramic можно использовать в качестве защиты экранов смартфонов, «умных» часов и как линзы камер.

При производстве новое стекло обжигают при температуре 750 градусов.

Первыми устройствами с Gorilla Glass Ceramic станут смартфоны Motorola. Их представят весной 2025 года. В будущем все производители смартфонов и прочей электроники смогут заказывать эти стекла для своих продуктов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/324229/
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