Павел Дуров решил переформатировать Telegram в полноценную видеоплатформу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам основателя мессенджера, до сих пор ролики в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены. Это часто требовало от пользователей долгого ожидания только для того, чтобы посмотреть короткий клип.

«Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео (несколько вариантов качества) и оптимизировать ролики для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество с учетом скорости вашего соединения», — написал Павел Дуров.

Он добавил, что теперь просматривать видео в Telegram станет намного удобнее.