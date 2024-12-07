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Техноблог

Павел Дуров решил переформатировать Telegram в полноценную видеоплатформу

Павел Дуров решил переформатировать Telegram в полноценную видеоплатформу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам основателя мессенджера, до сих пор ролики в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены. Это часто требовало от пользователей долгого ожидания только для того, чтобы посмотреть короткий клип.

«Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео (несколько вариантов качества) и оптимизировать ролики для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество с учетом скорости вашего соединения», — написал Павел Дуров.

Он добавил, что теперь просматривать видео в Telegram станет намного удобнее.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/313437/
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