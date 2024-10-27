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Техноблог

Два флагманских смартфона Find X8 и X8 Pro представила компания OPPO

Фото OPPO. OPPO Find X8

Компания OPPO презентовала в Китае два флагманских смартфона — OPPO Find X8 и OPPO Find X8 Pro. Оба получили последний на сегодняшний момент процессор MediaTek Dimensity 9400 и большие AMOLED-экраны, сообщил портал @hi-tech.

Самой интересной получилась модель OPPO Find X8 Pro, потому что это первый смартфон бренда сразу с двумя телеобъективами. Один из них поддерживает трехкратное оптическое приближение и оптическую стабилизацию.

OPPO
Фото OPPO. OPPO Find X8 Pro

Также Find X8 Pro отличился новой клавишей, которая находится на правой нижней грани. Это аналог Camera Control от Apple. Сенсорная кнопка позволяет запускать камеру, управлять съемкой фото/видео и изменять настройки экспозиции, выдержки и так далее.

Базовая версия Find X8 не получила кнопку камеры. Модель оснащается меньшим по размеру экраном, менее емкой батареей, и в ней отсутствует второй телевик.

Характеристики OPPO Find X8 и OPPO Find X8 Pro

 

OPPO Find X8

OPPO Find X8 Pro

Экран

6,59 дюйма, AMOLED, 2760×1256, 120 Гц

6,78 дюйма, AMOLED, 2780×1264, 120 Гц

Процессор

Восьмиядерный MediaTek Dimensity 9400

Восьмиядерный MediaTek Dimensity 9400

Батарея

5630 мАч, быстрая проводная 80 Вт, беспроводная 50 Вт

5910 мАч, быстрая проводная 80 Вт, беспроводная 50 Вт

Память

12/16 ГБ оперативной, 256/512/1024 ГБ постоянной

12/16 ГБ оперативной, 256/512/1024 ГБ постоянной

Камеры

Основная (50 Мп, f/1,6), широкоугольная (50 Мп, f/2,0), телефото (50 Мп, f/2,6 с трехоптическим зумом), фронтальная (32 Мп)

Основная (50 Мп, f/1,6), широкоугольная (50 Мп, f/2,0), телефото (50 Мп, f/2,6 с трехоптическим зумом), телефото (50 Мп, f/4,0 с шестиоптическим зумом), фронтальная (32 Мп)

Габариты

157,4×74×7,9 мм, 193 г

162,3×76,7×8,3 мм, 215 г

ОС

ColorOS 15 на базе Android 15

ColorOS 15 на базе Android 15

Цена

От 4 тысяч 199 юаней (от 51 тысячи сомов)

От 5 тысяч 299 юаней (от 64 тысяч сомов)

Оба смартфона защищены от воды и пыли по стандарту IP68 и IP69. За разблокировку отвечает подэкранный сканер отпечатков. Есть стереозвук с поддержкой Dolby Atmos. Имеются поддержка портретов в стиле Hasselblad, функция LivePhoto и технология HyperTone, которая объединяет до девяти RAW-снимков в один для лучшего цветового охвата.

 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/309355/
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