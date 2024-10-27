Два флагманских смартфона Find X8 и X8 Pro представила компания OPPO

Компания OPPO презентовала в Китае два флагманских смартфона — OPPO Find X8 и OPPO Find X8 Pro. Оба получили последний на сегодняшний момент процессор MediaTek Dimensity 9400 и большие AMOLED-экраны, сообщил портал @hi-tech.

Самой интересной получилась модель OPPO Find X8 Pro, потому что это первый смартфон бренда сразу с двумя телеобъективами. Один из них поддерживает трехкратное оптическое приближение и оптическую стабилизацию.

Фото OPPO. OPPO Find X8 Pro

Также Find X8 Pro отличился новой клавишей, которая находится на правой нижней грани. Это аналог Camera Control от Apple. Сенсорная кнопка позволяет запускать камеру, управлять съемкой фото/видео и изменять настройки экспозиции, выдержки и так далее.

Базовая версия Find X8 не получила кнопку камеры. Модель оснащается меньшим по размеру экраном, менее емкой батареей, и в ней отсутствует второй телевик.

Характеристики OPPO Find X8 и OPPO Find X8 Pro

OPPO Find X8 OPPO Find X8 Pro Экран 6,59 дюйма, AMOLED, 2760×1256, 120 Гц 6,78 дюйма, AMOLED, 2780×1264, 120 Гц Процессор Восьмиядерный MediaTek Dimensity 9400 Восьмиядерный MediaTek Dimensity 9400 Батарея 5630 мАч, быстрая проводная 80 Вт, беспроводная 50 Вт 5910 мАч, быстрая проводная 80 Вт, беспроводная 50 Вт Память 12/16 ГБ оперативной, 256/512/1024 ГБ постоянной 12/16 ГБ оперативной, 256/512/1024 ГБ постоянной Камеры Основная (50 Мп, f/1,6), широкоугольная (50 Мп, f/2,0), телефото (50 Мп, f/2,6 с трехоптическим зумом), фронтальная (32 Мп) Основная (50 Мп, f/1,6), широкоугольная (50 Мп, f/2,0), телефото (50 Мп, f/2,6 с трехоптическим зумом), телефото (50 Мп, f/4,0 с шестиоптическим зумом), фронтальная (32 Мп) Габариты 157,4×74×7,9 мм, 193 г 162,3×76,7×8,3 мм, 215 г ОС ColorOS 15 на базе Android 15 ColorOS 15 на базе Android 15 Цена От 4 тысяч 199 юаней (от 51 тысячи сомов) От 5 тысяч 299 юаней (от 64 тысяч сомов)

Оба смартфона защищены от воды и пыли по стандарту IP68 и IP69. За разблокировку отвечает подэкранный сканер отпечатков. Есть стереозвук с поддержкой Dolby Atmos. Имеются поддержка портретов в стиле Hasselblad, функция LivePhoto и технология HyperTone, которая объединяет до девяти RAW-снимков в один для лучшего цветового охвата.