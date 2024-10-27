Два флагманских смартфона Find X8 и X8 Pro представила компания OPPO

Компания OPPO презентовала в Китае два флагманских смартфона — OPPO Find X8 и OPPO Find X8 Pro. Оба получили последний на сегодняшний момент процессор MediaTek Dimensity 9400 и большие AMOLED-экраны, сообщил портал @hi-tech.
Самой интересной получилась модель OPPO Find X8 Pro, потому что это первый смартфон бренда сразу с двумя телеобъективами. Один из них поддерживает трехкратное оптическое приближение и оптическую стабилизацию.
Также Find X8 Pro отличился новой клавишей, которая находится на правой нижней грани. Это аналог Camera Control от Apple. Сенсорная кнопка позволяет запускать камеру, управлять съемкой фото/видео и изменять настройки экспозиции, выдержки и так далее.
Базовая версия Find X8 не получила кнопку камеры. Модель оснащается меньшим по размеру экраном, менее емкой батареей, и в ней отсутствует второй телевик.
Характеристики OPPO Find X8 и OPPO Find X8 Pro
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OPPO Find X8
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OPPO Find X8 Pro
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Экран
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6,59 дюйма, AMOLED, 2760×1256, 120 Гц
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6,78 дюйма, AMOLED, 2780×1264, 120 Гц
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Процессор
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Восьмиядерный MediaTek Dimensity 9400
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Восьмиядерный MediaTek Dimensity 9400
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Батарея
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5630 мАч, быстрая проводная 80 Вт, беспроводная 50 Вт
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5910 мАч, быстрая проводная 80 Вт, беспроводная 50 Вт
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Память
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12/16 ГБ оперативной, 256/512/1024 ГБ постоянной
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12/16 ГБ оперативной, 256/512/1024 ГБ постоянной
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Камеры
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Основная (50 Мп, f/1,6), широкоугольная (50 Мп, f/2,0), телефото (50 Мп, f/2,6 с трехоптическим зумом), фронтальная (32 Мп)
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Основная (50 Мп, f/1,6), широкоугольная (50 Мп, f/2,0), телефото (50 Мп, f/2,6 с трехоптическим зумом), телефото (50 Мп, f/4,0 с шестиоптическим зумом), фронтальная (32 Мп)
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Габариты
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157,4×74×7,9 мм, 193 г
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162,3×76,7×8,3 мм, 215 г
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ОС
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ColorOS 15 на базе Android 15
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ColorOS 15 на базе Android 15
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Цена
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От 4 тысяч 199 юаней (от 51 тысячи сомов)
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От 5 тысяч 299 юаней (от 64 тысяч сомов)
Оба смартфона защищены от воды и пыли по стандарту IP68 и IP69. За разблокировку отвечает подэкранный сканер отпечатков. Есть стереозвук с поддержкой Dolby Atmos. Имеются поддержка портретов в стиле Hasselblad, функция LivePhoto и технология HyperTone, которая объединяет до девяти RAW-снимков в один для лучшего цветового охвата.