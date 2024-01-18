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Техноблог

Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов

Китайская корпорация Xiaomi выпустила линейку смартфонов Redmi Note 13 на глобальном рынке. Об этом сообщает TechRadar.

По данным издания, главным устройством представленной серии оказался Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Девайс получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор MediaTek Dimensity 7200 Ultra, до 12 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами 200, 8 и 2 мегапикселя. Также он вышел с аккумулятором емкостью 5 тысяч миллиампер-часов, который имеет поддержку быстрой зарядки мощностью 120 ватт.

По словам экспертов, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro очень похожи на первую модель. Однако аппараты отличаются наличием чипов Snapdragon 7s Gen 2 и MediaTek Helio G99 Ultra. Также они имеют аккумулятор с быстрой зарядкой 67 ватт.

Redmi Note 13 5G имеет 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор MediaTek Dimensity 6080, камеру с объективами разрешением 108, 8 и 2 мегапикселя, аккумулятор емкостью 5 тысяч миллиампер-часов. Наконец, стартовая модель линейки Redmi Note 13 отличается от 5G-версии процессором Snapdragon 865.

Стоимость Xiaomi Redmi Note 13 составит $255, самый дорогой смартфон Redmi Note 13 Pro Plus 5G обойдется в $570.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/284441/
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