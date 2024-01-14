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Техноблог

Карту затерянных городов Амазонии создали ученые

Фото phys.org. На изображении LIDAR показаны комплексы прямоугольных платформ. Они расположены вокруг невысоких площадей и вдоль широких улиц в долине Упано в Эквадоре

Археологи обнаружили группу затерянных поселений в тропических лесах Амазонки. Около 2 тысяч лет назад там проживало около 10 тысяч человек, сообщило издание Phys.org.

По его данным, постройки в городах нанесли на карту с помощью технологии лазерного сканирования. LIDAR увидел скрытые курганы, подземные дороги и густую сеть некогда жилых построек. Они окружены сельскохозяйственными полями с дренажными каналами.

Ширина самых больших дорог 10 метров, их длина от 10 до 20 километров.

phys.org
Фото phys.org. На этом изображении LIDAR показана главная улица, пересекающая городскую территорию

В «затерянной долине городов», как ее называют ученые, жили представители народа упано. Они существовали в промежутке между 500 годом до н.э. и 300-600 годами н.э.

На пике развития городов число жителей могло вырасти с 10 до 15 тысяч или даже 30 тысяч. Это сопоставимо с примерной численностью населения Лондона во времена Римской империи.

Если инки и майя в основном строили все из камня, то люди в Амазонии обычно использовали глину. Созданные курганы простирались до 150 метров в длину и 8 метров в высоту.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/284096/
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