Карту затерянных городов Амазонии создали ученые

Фото phys.org. На изображении LIDAR показаны комплексы прямоугольных платформ. Они расположены вокруг невысоких площадей и вдоль широких улиц в долине Упано в Эквадоре

Археологи обнаружили группу затерянных поселений в тропических лесах Амазонки. Около 2 тысяч лет назад там проживало около 10 тысяч человек, сообщило издание Phys.org.

По его данным, постройки в городах нанесли на карту с помощью технологии лазерного сканирования. LIDAR увидел скрытые курганы, подземные дороги и густую сеть некогда жилых построек. Они окружены сельскохозяйственными полями с дренажными каналами.

Ширина самых больших дорог 10 метров , их длина от 10 до 20 километров .

Фото phys.org. На этом изображении LIDAR показана главная улица, пересекающая городскую территорию

В «затерянной долине городов», как ее называют ученые, жили представители народа упано. Они существовали в промежутке между 500 годом до н.э. и 300-600 годами н.э.

На пике развития городов число жителей могло вырасти с 10 до 15 тысяч или даже 30 тысяч. Это сопоставимо с примерной численностью населения Лондона во времена Римской империи.