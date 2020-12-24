С 2021 года популярный мессенджер Telegram вводит монетизацию

Павел Дуров объявил о монетизации Telegram с 2021 года. Об этом разработчик проекта сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Telegram скоро достигнет отметки в 500 миллионов активных пользователей. На протяжении большей части существования мессенджера, как отметил Павел Дуров, он сам оплачивал счета компании из своего кармана.

«Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути: начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку», — пояснил он.

В этой связи приложение будет монетизироваться от ряда платных функций. Серьезных изменений в работе сервиса не ожидается. Юзеры едва ли заметят какие-либо новшества, обещает разработчик проекта. Павел Дуров также подчеркнул, что все текущие механизмы Telegram останутся бесплатными, поэтому монетизация будет ненавязчивой.

Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно.

Павел Дуров добавил, что все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.