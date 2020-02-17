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Техноблог

Экран смартфона Galaxy Z Flip провалил тест на прочность — корябается ногтем

Фото JerryRigEverything/YouTube. Покарябанный дисплей смартфона Galaxy Z Flip

На прошлой недели Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip, который получил форм-фактор «раскладушки». Он был первым в своем роде с полностью стеклянным дисплеем вместо пластикового. Это должно было обеспечить более высокую надежность экрана, но на деле серьезных изменений не произошло, пишет портал @hi-tech.

Блогер Зак Нельсон опубликовал видеозапись теста Galaxy Z Flip на прочность с не самыми впечатляющими результатами. Оказалось, что ультратонкое стекло смартфона царапается так же легко, как и пластик — достаточно просто провести по нему ногтем.

По словам Зака Нельсона, уровень защиты стекла Z Flip от царапин соответствуют пластиковым дисплеям в Galaxy Fold или Motorola Razr.

Задняя панель и основная камера гаджета покрыты устойчивым к царапинам стеклом, на котором не остается следов даже от канцелярского ножа.

По мнению автора, Z Flip стал самым надежным гибким смартфоном из выпущенных, но этот тип устройств пока что остается крайне хрупким и требует осторожного обращения.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/143844/
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