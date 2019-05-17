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Техноблог

Samsung решила проблемы с экраном гибкого смартфона Galaxy Fold

Фото @hi-tech. Galaxy Fold в открытом состоянии

Samsung решила проблемы с экраном гибкого смартфона Galaxy Fold. Об этом рассказало корейское издание Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По его данным, компания придумала, как сделать защитную пленку экрана неснимаемой. Ее инженеры также убрали зазоры между дисплеем и пленкой в месте сгиба, куда у первых пользователей попадали пыль и другой мелкий мусор.

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Samsung тестирует в закрытом режиме новую конструкцию складного Galaxy Fold в Корее. От его результатов зависят сроки появления смартфона в продаже. Yonhap News отметило, что ориентировочно продажи могут начать в июне.

Samsung вынужденно отменило начало продаж Galaxy Fold из-за проблем с дисплеем. Первые журналисты и блогеры, тестировавшие смартфон, заметили, что складной экран быстро перестал работать наполовину или целиком. 

Некоторые тестеры пытались отклеить защитную пленку, которая являлась частью экрана и слегка отходила от корпуса. Но у некоторых экран сломался сам по себе. Дело в том, что гибкий дисплей Samsung покрыт не стеклом, а специальным полимерным материалом, похожим на обычную защитную пленку для смартфона.

Цена Samsung Galaxy Fold — $1 980.
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