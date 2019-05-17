Samsung решила проблемы с экраном гибкого смартфона Galaxy Fold. Об этом рассказало корейское издание Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По его данным, компания придумала, как сделать защитную пленку экрана неснимаемой. Ее инженеры также убрали зазоры между дисплеем и пленкой в месте сгиба, куда у первых пользователей попадали пыль и другой мелкий мусор.
Samsung вынужденно отменило начало продаж Galaxy Fold из-за проблем с дисплеем. Первые журналисты и блогеры, тестировавшие смартфон, заметили, что складной экран быстро перестал работать наполовину или целиком.
Цена Samsung Galaxy Fold — $1 980.