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Техноблог

Huawei представила свой гибкий смартфон Mate X

Фото Huawei. Складной смартфон Huawei Mate X

Компания Huawei представила смартфон Mate X, выполненный в набирающем популярность форм-факторе раскладушки. В отличие от Samsung Galaxy Fold он складывается экраном не внутрь, а наружу, сообщил портал RG Digital.

В сложенном состоянии Huawei Mate X превращается в смартфон с двумя экранами по обеим сторонам корпуса, а в разложенном — в 8-дюймовый планшет. У складного Samsung Galaxy Fold диагональ экрана 7,3 дюйма.

Стоимость китайской новинки составляет $2 тысячи 600. Конкурент от Samsung обойдется покупателям дешевле — в $1 тысячу 980.

О характеристиках Huawei Mate X информации мало. По словам производителя, смартфон оснащен мощной камерой, которая благодаря форм-фактору раскладушки может быть как основной, так и фронтальной — смотря какой стороной повернуть аппарат. Камера разработана в сотрудничестве с Leica.
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