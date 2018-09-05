Пять часов. Столько времени потребовалось победителю конного пробега на ВИК-2018

На III Всемирных играх кочевников состоялся дистанционный конный пробег на 80 километров.

На старт вышли 10 всадников из пяти стран. Первым финишную черту пересек Усен уулу Азамат на скакуне по кличке Телтору. Они наматывали круги по ипподрому 5 часов 24 минуты 45 секунд. Второе место занял Усен уулу Бакай на Кой-куроне. От победителя он отстал на 2 часа. На третьей позиции Жаныбек Дюйшебеков на Парвозе. Все три призера представляют Кыргызстан.

Фото ГАМФКиС. Тройка призеров

Пробег проводился по правилам Международной федерации конного спорта (FEI). Призовой фонд составил 600 тысяч сомов, из которых половину получил чемпион.