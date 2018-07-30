Кыргызстанки победили на международном турнире по теннису

Кыргызстанки выиграли международный турнир по теннису. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет КР.

Состязания прошли в городе Баку (Азербайджан). За победу боролись 55 спортсменов из 15 стран. КР представляли Ксения Палкина и Саара Кунакунова.

В одиночном разряде Палкина заняла второе место, а Кунакунова – третье. В парном разряде, выступая в дуэте, они стали чемпионками.

«Турнир проводили НОК Азербайджана и Спортивная федерация исламской солидарности. Цели – продвижение олимпийских и исламских ценностей», — отметили в НОК КР.