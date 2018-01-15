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Спорт

Спортивный календарь с 15 по 21 января

20 января. Товарищеский матч по футзалу. Бишкек, ФОК «Газпром», 19.00

Сборная Кыргызстана – «Спартак» (Москва).

Для нашей команды данный поединок – этап подготовки к предстоящему чемпионату Азии. Соперник – четырехкратный чемпион России, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов.

20 января. Зимнее первенство по футболу, второй тур. Кант

 «Дордой-2» - «Алга-Чуй»,
«Кара-Балта-2» - «Бостери»,
«Кара-Балта» - «Ынтымак»,
«Абдыш-Ата-2» - ФЦ. 

В турнире участвуют 10 команд из Топ-лиги и Первой лиги. На предварительном этапе они разделены на две группы. 

20 января. Международные соревнования WEF 46 PROFFIGHT 18 & AFCA по кулатуу эртаймаш. Москва (Россия) 

Прошлый год для федерации WEF был очень насыщенным. Не сбавляет обороты она и в 2018-м. В этот раз за победу борются лучшие профессиональные бойцы Средней Азии. 

20-21 января. Чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула 

Медали разыгрываются в нескольких весовых категориях. Одна из целей соревнований – отбор на летние Азиатские игры-2018. 

21 января. Соревнования по триатлону в помещении. Бишкек 

Участникам надо преодолеть 750 метров в бассейне, 20 километров на велотренажере и пять километров на беговой дорожке. Турниры по триатлону в подобном формате в Кыргызстане прежде не проводились. 
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