Спортивный календарь с 15 по 21 января

20 января. Товарищеский матч по футзалу. Бишкек, ФОК «Газпром», 19.00

Сборная Кыргызстана – «Спартак» (Москва).

Для нашей команды данный поединок – этап подготовки к предстоящему чемпионату Азии. Соперник – четырехкратный чемпион России, трехкратный победитель Кубка европейских чемпионов.

20 января. Зимнее первенство по футболу, второй тур. Кант

«Дордой-2» - «Алга-Чуй»,

«Кара-Балта-2» - «Бостери»,

«Кара-Балта» - «Ынтымак»,

«Абдыш-Ата-2» - ФЦ.

В турнире участвуют 10 команд из Топ-лиги и Первой лиги. На предварительном этапе они разделены на две группы.

20 января. Международные соревнования WEF 46 PROFFIGHT 18 & AFCA по кулатуу эртаймаш. Москва (Россия)

Прошлый год для федерации WEF был очень насыщенным. Не сбавляет обороты она и в 2018-м. В этот раз за победу борются лучшие профессиональные бойцы Средней Азии.

20-21 января. Чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Медали разыгрываются в нескольких весовых категориях. Одна из целей соревнований – отбор на летние Азиатские игры-2018.

21 января. Соревнования по триатлону в помещении. Бишкек

Участникам надо преодолеть 750 метров в бассейне, 20 километров на велотренажере и пять километров на беговой дорожке. Турниры по триатлону в подобном формате в Кыргызстане прежде не проводились.