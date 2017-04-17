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Спорт

Команда Team Bishkek победила на баскетбольном турнире в Алматы

Команда Team Bishkek из Кыргызстана победила на турнире по баскетболу 3×3, прошедшем накануне в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает сайт 3×3planet.com.

По его данным, борьба за победу шла в двух возрастных группах — 14–18 и 18–55 лет. Среди молодежи за победу боролись 16 команд из РК и КР. Команда «Кыргызстан-1» выиграла все три матча на групповом этапе и два в плей-офф и в финале потерпела единственное поражение. Итог — второе место.

В старшей возрастной группе участвовали 24 команды из пяти стран. Team Bishkek стала золотым призером, выиграв все свои поединки. Повержены казахстанские коллективы Superman — 21:12, Dinosaurs — 21:8, Grizzzly — 21:7, «Аламан» — 21:9, Isker-1 — 21:16 и «Мао» — 20:18.
Ссылка: https://24.kg/sport/49629/
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