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Спорт

Акжол Махмудов стартовал с победы в клубном чемпионате Германии

Прославленный кыргызстанский борец Акжол Махмудов стартовал с победы в клубном чемпионате Германии. Отметим, в новом сезоне он выступает в составе немецкого клуба «Шорндорф».

Вчера прошли поединки очередного тура, в котором команда бронзового призера Олимпиады -2024 встретилась с клубом Red Devils Heilbronn. Она одержала победу со счетом 27:7.

Акжол Махмудов выступает в весовой категории до 80 килограммов. Кыргызстанец вышел на ковер против соперника из Германии Адама Юрецко и одержал досрочную победу со счетом 10:0.

Эта четвертая победа в пяти поединках Акжола Махмудова в Бундеслиге.

После десяти туров его команда уверенно лидирует, выиграв все свои встречи.
Ссылка: https://24.kg/sport/311426/
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