Айсулуу Тыныбекова поблагодарила всех за поддержку

Бронзовый призер Олимпиады в Париже Айсулуу Тыныбекова на своей странице в Instagram поблагодарила всех за поддержку.

«Сейчас то самое время, когда внутри меня кипят эмоции! Этот период был нелегким из-за проблем со здоровьем, но ваша бесконечная поддержка всегда давала мне силы двигаться вперед!» — написала она.

«Наша победа — это результат совместных усилий, и я с гордостью делюсь этим достижением с вами! Я всегда чувствовала вашу поддержку, которая давала мне силы двигаться вперед. Вы — мой главный источник мотивации и вдохновения! Спасибо!» — отметила Айсулуу Тыныбекова.

Напомним, Айсулуу Тыныбекова на Играх в Париже завоевала бронзовую медаль.