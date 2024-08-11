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Спорт

Айсулуу Тыныбекова поблагодарила всех за поддержку

Бронзовый призер Олимпиады в Париже Айсулуу Тыныбекова на своей странице в Instagram поблагодарила всех за поддержку.

«Сейчас то самое время, когда внутри меня кипят эмоции! Этот период был нелегким из-за проблем со здоровьем, но ваша бесконечная поддержка всегда давала мне силы двигаться вперед!» — написала она.

«Наша победа — это результат совместных усилий, и я с гордостью делюсь этим достижением с вами! Я всегда чувствовала вашу поддержку, которая давала мне силы двигаться вперед. Вы — мой главный источник мотивации и вдохновения! Спасибо!» — отметила Айсулуу Тыныбекова.

Напомним, Айсулуу Тыныбекова на Играх в Париже завоевала бронзовую медаль.
Ссылка: https://24.kg/sport/301769/
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