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Спорт

Лига Европы. «Севилья» и «Байер» вышли в четвертьфинал

В Лиге Европы 6 августа прошли заключительные матчи 1/8 финала.

«Байер» одолел «Рейнджерс» — 1:0. Отличился Мусса Диаби (51-я минута). В марте в первом круге «Байер» также был сильнее (3:1). По сумме двух встреч он выходит в четвертьфинал.

«Вулверхэмптон» с таким же счетом обыграл «Олимпиакос». Результативный удар нанес Рауль Хименес (8-я минута, с пенальти). Прошлая игра этих команд завершилась вничью (1:1). Путевку в 1/4 финала получает «Вулверхэмптон».

Точный удар Фабиана Фрая на 88-й минуте принес «Базелю» победу над «Айнтрахтом». Первый матч «Базель» тоже выиграл (3:0). Он уверенно идет дальше.

Противостояние «Севильи» и «Ромы» состояло из одного матча на нейтральном поле — до пятимесячной паузы в турнире они друг с другом сыграть не успели. «Севилья» взяла верх — 2:0. Отличились Серхио Регилон (21-я минута) и Юссеф Эн-Несири (44-я минута).

Здесь расписание 1/4 финала.
Ссылка: https://24.kg/sport/161838/
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