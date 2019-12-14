Чемпион по жиму штанги и поеданию шаурмы. Как кыргызстанец покорил Москву

Бишкекчанин Антон Нарочный недавно впервые в карьере выступил на чемпионате мира по пауэрлифтингу (по версии WRPF) и выиграл два золота. Через что он прошел на пути к триумфу, кому его посвятил и как отвел душу, когда отпала необходимость в диете, 32-летний спортсмен рассказал 24.kg.

Без допинга и травм

— Вы из спортивной семьи?

— Дедушка был мастером спорта по прыжкам в воду, отец — кандидатом в мастера по плаванию. Жена занимается армрестлингом, шестилетняя дочь — таэквондо. Дома стены завешаны медалями. Сыну четыре года. Видит, что окружающие живут спортом, и тоже проявляет к нему интерес.

— Когда вы занялись спортом?

— В младших классах. Был самым маленьким и, чтобы уметь за себя постоять, записался на самбо. Выигрывал местные турниры. После университета на несколько лет спорт забросил. В 2013 году пришел в клуб Flex к заслуженному тренеру Кыргызстана Александру Ли, чтобы подкачаться. В этом клубе много чемпионов. Глядя на них, решил вновь участвовать в турнирах.

Фото @flexgym.kg. Антон Нарочный (справа) и его тренер Александр Ли

Выбрал дисциплину «народный жим». В ней надо за один подход как можно больше раз поднять штангу своего веса.

— Почему именно народный жим? В пауэрлифтинге есть и другие дисциплины.

— Он не требует больших вложений, и риск получить травму невелик. Троеборье травмоопасно, и в нем большую роль играет допинг. Тяжело тягаться с теми, кто его употребляет.

— Сразу стало получаться?

— На первом турнире из-за волнения забыл все на свете и проиграл. Появилась спортивная злость. Через несколько соревнований мандраж пропал. Я пришел к выводу: если нервничаешь, не держи это в себе. Иначе будет хуже.

Фото @1987_anton_. Антон Нарочный (в центре) на турнире «Кремлевский жим». Москва, 2018 год

На дебютном чемпионате Кыргызстана занял второе место, а на следующем победил. В 2018-м впервые выступил за рубежом — на крупном турнире «Кремлевский жим» в Москве взял золото и бронзу. Выиграл проходивший в Бишкеке чемпионат Азии. Когда начинал, весил 97 килограммов. Со временем похудел на 17 кг.

Из операционной на пьедестал

— Что включают ваши тренировки?

— В межсезонье укрепляю слабые места. Иногда, чтобы усилить руки, занимаюсь по программе армрестлеров. Иногда — как бодибилдеры. Штангу жму минимум раз в неделю.

За два месяца до соревнований начинаю готовиться по специальной системе. Провожу три тренировки в неделю: силовую, интервальную и скоростную. Это помогает развить необходимую в народном жиме выносливость. К началу турнира я на пике формы.

Осенью прошлого года прерывал карьеру: у меня обнаружили серьезную болезнь. Она особенно опасна тем, что многие падают духом. Когда надежды нет, организм не восстанавливается. Мне помогли поддержка близких и желание скорее вернуться в спорт. В ноябре 2018-го, после операции, я с трудом жал 20 кг. Через пять месяцев выиграл чемпионат КР.

— Какой результат показали на чемпионате мира?

— Рассчитывал поднять штангу более 60 раз, но из-за перелета и смены часовых поясов не удалось. Это не помешало выиграть два золота в номинации с допинг-контролем (в весе 80 кг и открытой категории) и серебро без него. Оба раза поднял штангу 47 раз. Победу посвятил семье.

Вкус жизни

— Чем еще запомнился чемпионат мира?

— Отличной организацией и приездом атлетов из 40 стран. Среди них было много звезд пауэрлифтинга. Например, Андрей Маланичев из России и Павел Наконечный с Украины. Видел 80-летнего участника, который при весе 67 кг потянул 160. Не каждый молодой столько может.

Президент WRPF Кирилл Сарычев любит устраивать шоу и приглашать популярных блогеров. Один из его знаменитых проектов — турнир по пощечинам. В программу нынешнего ЧМ включил конкурсы по поеданию острых перцев и шаурмы. Я выиграл оба.

— Готовились к ним?

— Нет. Люблю поесть. Острое в Кыргызстане едят чаще, чем в России. В победе не сомневался.

Фото @1987_anton_. Перцы, которые поедали на конкурсе

Надо было съесть булочку с острым соусом и двумя перцами сорта «Скорпион Тринидада». Это один из мировых рекордсменов по остроте. На старт вышли 10 участников. Некоторые сдались без борьбы, едва увидев перец.Первый этап преодолели трое. На втором давалась такая же булочка с еще более острым соусом. Один из финалистов участвовать отказался. Другого унесли со сцены и откачивали. Потом я встретил его всего в слезах и спросил, ел ли он когда-нибудь острое. Он ответил: «Немножко».

Кирилл Сарычев рассказал, что чуть не умер, откусив этот перец, и удивился моей стойкости.

Я съел три перца и четверть флакона соуса и прекрасно себя чувствовал. Знал, что острое нетоксично. А боль можно перетерпеть.

Фото из личного архива. Антон Нарочный (второй слева) радуется победе на конкурсе по поеданию острых перцев

— Ели раньше такую острую пищу?

— Острее ел. Мой тренер — большой любитель острого. Участвуй он там, был бы главным претендентом на победу.

— А шаурма большая была?

— Обычная, как у нас. Но наши вкуснее.

В конкурсе по поеданию шаурмы было три группы по шесть человек. В финал выходили лидеры групп. В первом круге нужно было быстрее всех съесть одну шаурму. Я сделал это за 55 секунд. В финале съел еще две и намного опередил соперников.

— Потом были проблемы с пищеварением?

— Нет. Аппетит был отличный. С удовольствием поел и получил хорошую эмоциональную разгрузку. Я ведь перед чемпионатом месяц гонял вес.

За победу в этих конкурсах мне вручили много призов. Например, банку красной икры. Ее, правда, пришлось сразу съесть.

— Соблюдаете диету?

— Конечно. Стараюсь, чтобы в рационе было верное соотношение белков, жиров и углеводов. Если жена занята, готовлю себе сам.

Второй год ежедневно прохожу 13 километров — на работу и домой. Это помогает соблюдать диету и дает полезную нагрузку на сердце.

Источник долголетия

— Нравится кто-то из зарубежных звезд спорта?

— Из представителей моего вида уважаю россиянина Ивана Заболотникова. Одно время заочно у него тренировался. Он рекордсмен мира: при весе 67 кг поднимает штангу 170 раз. Это феноменально! Секрет в технике обратного хвата. Благодаря ей отдыхает во время выступления, не опуская штангу. Хочу освоить ее и побить все мировые рекорды в народном жиме.

Уважаю норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьерндалена. Он завершил карьеру в 44 года. Меня поражали его выносливость и спортивное долголетие.

Фото @1987_anton_. Антон Нарочный на тренировке

— А вы будете долго выступать?

— Пока есть здоровье. Я инженер одного из сотовых операторов. Работа у меня сидячая. Если не буду заниматься спортом, раньше времени постарею.

Спорт для меня не источник дохода, а прежде всего развлечение. Участвуя в турнирах, посещаю новые места и общаюсь с интересными людьми.