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Спорт

Переплыть Иссык-Куль. Экс-премьер и депутат бросили вызов себе и справились

Фото Бактыбека Турусбекова. Бактыбек Турусбеков (слева) и его сын Эмиль после финиша на Issyk-Kul Swim Challenge

На Иссык-Куле 18 августа прошел заплыв Issyk-Kul Swim Challenge.

В нем участвовали представители Кыргызстана, Казахстана и России. Им нужно было преодолеть 14 километров. Пловцы стартовали в селе Кара-Талаа, находящемся на южном берегу, финишировали в селе Тору-Айгыр  на северном.

Первое место занял Эмиль Турусбеков, второе — его отец, депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков. Третьим стал Мурад Закиров.

Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев тоже благополучно финишировал.

«Родом я из Иссык-Кульской области и очень близок к воде. Как любитель плавал лет 15 по одному-два километра в день. В 2018-м дистанции выросли, и я осуществил свою давнюю мечту переплыть Иссык-Куль. Загорелся желанием пробовать себя на открытой воде и дальше. Недавно переплыл Босфор, — рассказал 24.kg Бактыбек Турусбеков. — Каждый заплыв — вызов самому себе. Прежде всего, важна самодисциплина».

«Сыновья Данияр и Эмиль тоже решили участвовать в нынешнем заплыве. Я был рядом, подбадривая их, — отметил он. — Плавание на открытой воде очень популярно в мире. Тысячи энтузиастов преодолевают реки, озера, моря, проливы и даже океаны. Вместе с организаторами приложу максимум усилий, чтобы заплыв через Иссык-Куль уже в 2020-м стал широко известным международным событием».

Бактыбека Турусбекова
Фото Бактыбека Турусбекова. Бактыбек Турусбеков (второй слева) и Темир Сариев (второй справа) после финиша на Issyk-Kul Swim Challenge

«Проплыть 14 километров на нашей жемчужине в последнее время становится традицией. В прошлом году было всего шесть участников, в этом – целых 22,  сообщил Темир Сариев после финиша. – Нужно беречь наше богатство Иссык-Куль».
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