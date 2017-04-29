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Происшествия

В городе Ош избили адвокатов

Накануне, 28 апреля, в Ошском городском суде примерно в 18.45 избили двух адвокатов — Айсалкын Карабаеву и Мухайе Абдураупову. Об этом сообщили в ОФ «Кылым шамы».

Сообщается, что после вынесения постановления об избрании меры пресечения в отношении Н.Раджаповой (защитниками которой по основному делу была Карабаева и по факту применения пыток Адураупова), агрессивно настроенная толпа (представители потерпевшей стороны) напали на адвокатов и избили.

Избиению также подверглись конвоиры, которые вместе с обвиняемой Раджаповой были вынуждены спрятать адвокатов в автозаке (автомобиль для перевозки обвиняемых и подсудимых).

«После этого автомобиль прибыл в СИЗО города Ош, адвокаты забежали в здание УГКНБ по городу Ош и Ошской области, поскольку агрессивная толпа приехали за адвокатами к зданию СИЗО. Там они встретились с первым заместителем начальника УГКНБ и рассказали ему о произошедшем. Затем пострадавшие обратились за медицинской помощью к врачам. Как стало известно, Абдураупова получила травму живота, а Карабаева — травму руки. Заявление в правоохранительные органы пострадавшие пока не написали», — проинформировали в «Кылым шамы».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50838/
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