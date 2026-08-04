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Происшествия

В отношении водителя, устроившего скандал из-за тонировки, составлен протокол

В отношении мужчины, устроившего скандал из-за тонированной машины, составлен протокол. Об этом сообщает УВД Ленинского района Бишкека.

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Напомним, сотрудники управления Патрульной службы милиции остановили автомобиль Lexus, водитель которого управлял транспортом с нарушением установленных требований, в том числе с передними боковыми стеклами, имеющими запрещенное тонирование.

В ходе общения с сотрудником милиции водитель М.С., 1974 года рождения, допустил некорректное поведение, выразился в его адрес в грубой форме и угрожал.

УВД Ленинского района Бишкека
Фото УВД Ленинского района Бишкека

В отношении мужчины составлен протокол о правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Материалы будут направлены в суд для рассмотрения в установленном законодательством порядке.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/384131/
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