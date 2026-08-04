В отношении водителя, устроившего скандал из-за тонировки, составлен протокол

В отношении мужчины, устроившего скандал из-за тонированной машины, составлен протокол. Об этом сообщает УВД Ленинского района Бишкека.

Напомним, сотрудники управления Патрульной службы милиции остановили автомобиль Lexus, водитель которого управлял транспортом с нарушением установленных требований, в том числе с передними боковыми стеклами, имеющими запрещенное тонирование.

В ходе общения с сотрудником милиции водитель М.С., 1974 года рождения, допустил некорректное поведение, выразился в его адрес в грубой форме и угрожал.

Фото УВД Ленинского района Бишкека

В отношении мужчины составлен протокол о правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Материалы будут направлены в суд для рассмотрения в установленном законодательством порядке.