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Мошенники для обмана стали использовать фото руководителей структур МВД

В интернете стали распространять публикации рекламного характера с использованием фото руководителей органов внутренних дел Кыргызстана. МВД призывает граждан быть бдительными и не верить мошенникам.

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, в таких сообщениях указывается, что якобы киберотдел МВД помогает вернуть деньги в течение нескольких дней пострадавшим от брокеров.

«Подобные действия являются частью мошеннических схем, направленных на введение граждан в заблуждение. МВД не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этой распространяемой информации», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что органы внутренних дел приняли меры для установления лиц, причастных к распространению фейковой информации, и их привлечения к ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье 261 «Создание организованной группы или участие в ней» УК КР.

В ходе мероприятий по подозрению в причастности к указанным противоправным деяниям
сотрудники ГУУР установили и задержали гражданина С.М., 1985 года рождения, уроженца Чуйской области, имеющего двойное гражданство.

В ходе обыска по месту временного проживания подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства, роутеры, банковские карты, SIM-карты сотовых компаний в количестве более чем 90 штук, SimBox-оборудование.

SimBox — это устройство, которое используется для маскировки международных звонков. Этот метод обмана часто используется мошенниками для совершения международных звонков по цене внутренних или бесплатных звонков.

Проверяются контакты задержанного и взаимосвязь с организованными преступными группами, в том числе финасирование из-за рубежа и происхождение оборудования. Устанавливается также его причастность к другим противоправным мошенническим действиям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318667/
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