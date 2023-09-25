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Происшествия

Гибель казахстанского тренера на Иссык-Куле. Областной суд вынес приговор

Иссык-Кульский областной суд приговорил к семи годам лишения свободы водителя, который в июле 2022 года насмерть сбил на Иссык-Куле тренера из Казахстана Мурата Джузгенбаева. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевших Самат Матцаков.

По его словам, суд признал его виновным по части 3 статьи 312 УК КР и лишил права вождения на три года.

«Обвиняемого У.А. взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора» — рассказал Самат Матцаков.

Адвокат заявил ходатайство о возврате уголовного дела прокурору, так как, по его мнению, в ходе следствия следователь незаконно прекратил эпизод из данного уголовного дела за отсутствием состава преступления. Следствие прошло с многочисленными процессуальными нарушениями.

«К примеру, следователь признал законным представителем несовершеннолетней свидетельницы — свидетеля, который первым приехал на место происшествия ДТП и был вторым спортсменом. Согласно требованиям норм УПК, следователь не имел права назначать его законным представителем. Так как по закону определен круг лиц, кто вправе быть законным представителем. Также мы не исключаем того, что следствие шло однобоко в угоду обвиняемого У.А. Так как следователь не дал оценку предоставленной выписки медицинской справки. В ней сказано, что обвиняемый обратился 23 июля 2022 года за медицинской помощью. Тогда как ДТП произошло 16 июля 2022 года. То есть обвиняемый не мог пользоваться нитроспреем в момент ДТП», — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что сторона защиты с решением суда не согласна. «На этом мы не остановимся, мы намеренны идти дальше и добиваться справедливости в Верховном суде Кыргызской Республики», — добавил Самат Матцаков.

Напомним, ДТП произошло утром 16 июля между селами Булан-Соготу и Бостери. Водитель автомашины «Лексус-330» врезался в «Ниссан-Микра», после чего сбил Мурата Джузгенбаева, ехавшего по обочине. Тренер высшей категории находился на сборах. Он погиб на месте.

Виновника гибели казахстанца нашли и задержали. Им оказался 41-летний бишкекчанин. В милиции не стали называть его имени, ограничившись инициалами — У.А. Медицинское освидетельствование показало, что водитель кроссовера на момент аварии был в нетрезвом состоянии. 18 июля районный суд арестовал его.

6 апреля 2022 года обвиняемого У.А. Иссык-Кульский районный суд приговорил к условному наказанию.

Мурат Джузгенбаев, мастер спорта СССР, тренер высшей квалификационный категории, внес значительный вклад в развитие легкой атлетики Казахстана. Среди его воспитанников насчитывается немало призеров Чемпионатов Азии по легкой атлетике, участников Олимпийских игр, победителей и рекордсменов турниров Казахстана и мастеров спорта международного класса.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/275877/
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