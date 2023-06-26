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Сюжет: Насилие над детьми

Мальчика насиловали месяц, а милиция закрыла дело. Отец обратился к президенту

В Сокулукском районе милиция в очередной раз прекратила уголовное дело об изнасиловании 10-летнего мальчика. Об этом 24.kg сообщила адвокат Индира Саутова.

По ее словам, отец ребенка обратился в общественное объединение «Гражданский союз». Выяснилось, что мальчик был изнасилован односельчанами в 2021 году.

«На тот момент ребенку было 10 лет. Он не смог сразу обо всем рассказать родителям. Изнасилование произошло на кладбище, где ребята выгуливали скот. Потерпевший отчетливо помнит, как все произошло. Мальчик подвергался сексуальному насилию в течение месяца. Каждый раз, когда возвращался домой, возле ворот его ждали те, кто насиловал. Об этой истории стало известно, когда сами насильники сталрассказывать о произошедшем в школе. После этого мальчик все рассказал родителям. В июне 2021-го родители обратились в УВД Сокулукского района с заявлением о принятии мер в отношении насильников», — сказала Индира Саутова.

Расследование уголовного дела прекращалось четыре раза за отсутствием состава преступления.

Адвокат отметила, что сначала милиция прекратила дело в связи с тем, что якобы заявитель отказался от поддержания обвинения. Однако отец ребенка утверждает, что не подписывал ничего подобного.

«Отец мальчика в престарелом возрасте. Он обивает пороги милиции и прокуратуры, но ничего не меняется. В последний раз милиция прекратила уголовное дело в марте 2023 года за отсутствием состава преступления. В рамках расследования в УВД района два раза назначали судебно-медицинскую экспертизу. Отмечу, что событие произошло в марте 2021-го, в милицию потерпевшие обратились в июне. Естественно, никаких ран, следов акта насилия не может быть зафиксировано. Следователь должен был назначить детскую судебно-психолого-психиатрическую экспертизу. Детской экспертизы не было назначено, но была назначена обычная, где следователь указал некорректные вопросы. В частности, мог ли мальчик отдавать отчет своим действиям. Не были заданы вопросы, находится ли ребенок в посттравматической ситуации, мог ли он оказывать сопротивление», — сказала Индира Саутова.

Она отметила, что сейчас у ребенка глубокая депрессия.

По словам юриста, отец мальчика обращается к президенту Садыру Жапарову с просьбой взять дело под свой личный контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269040/
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