В Кызыл-Кие задержаны шестеро лидеров «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ГКНБ задержали шестерых лидеров религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что задержанные занимались пропагандой экстремизма. Ежемесячно организовывали встречи, в которых принимали участие больше 50 жителей Кызыл-Кии», — уточняют в ГКНБ.

Отмечается, что задержанным от 28 до 47 лет. Среди них лидеры группировки и ячеек, а также казначей экстремистов.

«Во время обыска в домах подозреваемых обнаружены и изъяты: экстремистская литература — 36 книг, 20 брошюр, 25 листовок, 13 тетрадей с записями, 15 сотовых телефонов, 15 флешкарт, 1 ноутбук», — говорится в сообщении.

Задержанные водворены в ИВС Кадамджайского РОВД, ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению их связей.