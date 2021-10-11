18:47
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Происшествия

В Кызыл-Кие задержаны шестеро лидеров «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ГКНБ задержали шестерых лидеров религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что задержанные занимались пропагандой экстремизма. Ежемесячно организовывали встречи, в которых принимали участие больше 50 жителей Кызыл-Кии», — уточняют в ГКНБ.

Отмечается, что задержанным от 28 до 47 лет. Среди них лидеры группировки и ячеек, а также казначей экстремистов.

«Во время обыска в домах подозреваемых обнаружены и изъяты: экстремистская литература — 36 книг, 20 брошюр, 25 листовок, 13 тетрадей с записями, 15 сотовых телефонов, 15 флешкарт, 1 ноутбук», — говорится в сообщении.

Задержанные водворены в ИВС Кадамджайского РОВД, ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению их связей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209945/
просмотров: 1195
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники из Минсельхоза и логистические компании создали коррупционную схему
Задержан бывший начальник ГУ «Кадастр» Кара-Суйского района Ошской области
В Джалал-Абадской области задержан замдиректора Сузакского филиала «Кадастра»
Допросы и задержания активистов: зачем власть опять наступает на грабли
Оборот 2 миллиона сомов в сутки. В городе Ош выявлен подпольный цех с просрочкой
Активистку Айсулуу Кудайбердиеву вызвали в ГКНБ, но допрашивать не стали
Полпред президента в Таласе из бюджета незаконно оплачивал комуслуги и охрану
Задержан директор одной из фармкомпаний: чрезмерно завышали цены на лекарства
Камчыбек Ташиев стал почетным жителем Алайского района
На Иссык-Куле задержан лжесотрудник ГКНБ. Вымогал деньги у аптекаря
Популярные новости
Из&nbsp;ИВС сбежал подозреваемый в&nbsp;краже. Милиция просит помощи в&nbsp;поисках Из ИВС сбежал подозреваемый в краже. Милиция просит помощи в поисках
Нападение на&nbsp;девушку в&nbsp;Бишкеке. Бывшего милицейского чиновника осудили Нападение на девушку в Бишкеке. Бывшего милицейского чиновника осудили
В&nbsp;Караганде девушка разбилась насмерть на&nbsp;аттракционе роупджампинг В Караганде девушка разбилась насмерть на аттракционе роупджампинг
В&nbsp;Омскую область не&nbsp;пропустили четыре тонны охлажденной форели из&nbsp;Кыргызстана В Омскую область не пропустили четыре тонны охлажденной форели из Кыргызстана
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:46
Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшена...
18:30
12 октября: где в регионах отключат свет
18:15
Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общественного транспорта
18:13
В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В машине были люди
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии