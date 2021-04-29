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Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана

Таджикистан требует разделить кыргызскую реку Ак-Суу. Об этом 24.kg сообщил директор водного департамента Алмазбек Сокеев.

Он опроверг информацию Пограничных войск Таджикистана о том, что водораспределитель «Головной» находится на их территории.

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«Водораспределитель находится на территории Кыргызстана и в распоряжении «Баткенводоканала». Туда вода поступает из реки Ак-Суу, которая наполняется из речек кыргызских гор. «Головной» никогда не находился на территории Таджикистана. Кыргызстан всегда своими водными ресурсами пользовался совместно с соседями, не нарушая двусторонних соглашений», — отметил Алмазбек Сокеев.

По его словам, водные ресурсы Средней Азии регулируются в соответствии с протоколом, подписанным в 1992 году в Алматы и Нукусской декларацией от 1995 года.

«37 процентов воды, поступающей из реки Ак-Суу, использует Кыргызстан. Ею орошают 11 тысяч гектаров земли. А 55 процентов воды из реки Ак-Суу получает Таджикистан — на полив 21 тысячи 300 гектаров, 8 процентов — Узбекистан на 1 тысячу 600 гектаров. Как известно, Торткульское водохранилище пополняется тоже из этой реки», — пояснил директор водного департамента.

Алмазбек Сокеев отмечает, что ранее между соседями не возникало проблем при использовании водных ресурсов Кыргызстана.

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«Сейчас Таджикистан требует разделить реку Ак-Суу. Это невозможно. Мы против. Раньше соседи не претендовали, по крайней мере так открыто не выступали. Кыргызстан намерен и дальше продолжать добрососедские отношения с соседними странами по использованию водных ресурсов», — заявил он.

Отметим, сегодня Пограничные войска Республики Таджикистан распространили пресс-релиз, где говорится, что водозабор «Головной» расположен вдали от населенных пунктов Кыргызстана. Они заявляют, что в соответствии с картами 1924-1927 и 1989 годов данное гидросооружение полностью находится на территории Таджикистана.

Однако это не так. Согласно архивным документам советского периода, известно, что «головное водораспределительное сооружение (водозаборный узел оросительной системы реки Исфара) построено в 1970 году (сдан в эксплуатацию в 1973 году) на территории Баткенского района Ошской области Киргизской СССР Баткенским СМУ треста «Ошводострой» по заказу Министерства мелиорации и водных ресурсов Киргизской СССР».

Проектная стоимость составляла 384,2 тысячи рублей. Предназначение — урегулирование стока воды для каналов «Подводящий» и «Кайырма». Через канал «Подводящий» наполняется Торткульское водохранилище. С указанного периода по настоящее время эксплуатируется водным хозяйством Баткенской области КР.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192014/
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