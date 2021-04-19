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Происшествия

Шкуры снежного барса пытались продать в городе Ош

Пресечена попытка незаконной реализации трех шкур снежного барса. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

Уточняется, что гражданин К. А. С. планировал продать в Оше за $4,5 тысячи три шкуры снежных барсов, которые он приобрел у граждан Таджикистана.

Мужчина задержан с поличным.

ГКНБ КР
Фото ГКНБ КР. Шкуры барса

По факту зарегистрированы материалы в АИС ЕРПП по признакам преступления по статье 293 (уничтожение животных и растений, занесенных в Красную книгу) УК КР.

Продолжается досудебное производство по установлению всех обстоятельств и выявлению соучастников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190652/
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