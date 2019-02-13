В Стамбуле из сексуального рабства освободили 35 кыргызстанок

В ходе спецоперации в семи районах Стамбула (Турция) из сексуального рабства освобождены 35 гражданок Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.

По его данным, во время операции были задержаны 85 человек, в том числе 35 из них были из Узбекистана и Кыргызстана. Все они доставлены в отделение общественной безопасности Гайреттепе. Отмечается, что члены банды общались с девушками в социальных сетях, вели с ними любовную переписку, звали на работу в Турцию. А после девушек отправляли в сексуальное рабство.

«Стало известно, что из 85 подозреваемых членов банды, которые были задержаны, 20 человек будут отправлены в судебные органы за преступления, связанные с торговлей людьми, организацией притона и проституцией. Еще 30 будут допрошены, а 35 женщин с иностранным гражданством будут отправлены обратно в свои страны», — говорится в сообщении.