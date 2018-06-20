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Об утверждении правил содержания и использования ловчих хищных птиц

Постановление Правительства КР № 264 от 4 июня 2018 года

Об утверждении Правил содержания и использования ловчих хищных птиц на территории Кыргызской Республики

В целях обеспечения мер по упорядочению отношений в сфере содержания и использования ловчих хищных птиц, в соответствии со статьей 8 Закона Кыргызской Республики «О животном мире», статьей 24 Закона Кыргызской Республики «Об охоте и охотничьем хозяйстве», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики, постановляет:

1. Утвердить Правила содержания и использования ловчих хищных птиц на территории Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Приложение
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