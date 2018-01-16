Постановление Правительства КР №12 от 10 января 2018 года



Об информировании населения об уровне безопасности услуг общественного питания в Кыргызской Республике

В целях создания системы информирования населения об уровне безопасности услуг общественного питания в республике, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Положение о порядке информирования населения об уровне безопасности услуг общественного питания, предоставляемых субъектами предпринимательства (далее — Положение) согласно приложению.

2. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики осуществлять финансирование изготовления стикеров с 1 января 2020 года в рамках утвержденных смет.

3. Определить, что:

- субъекты предпринимательства, предоставляющие услуги общественного питания, доводят до сведения потребителей результаты проверок в соответствии с Положением;

- внедрение порядка информирования населения об уровне безопасности услуг общественного питания осуществляется в два этапа:

первый этап охватывает объекты общественного питания, расположенные на территории города Бишкека и Иссык-Кульской области, начинается с 1 апреля 2018 года и длится в течение 12 месяцев;

второй этап охватывает объекты общественного питания, расположенные на всей территории республики, и начинается с 1 апреля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

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Премьер-министр С.Дж.Исаков