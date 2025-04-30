В СИЗО № 24 в Нарыне несовершеннолетних содержат вместе со взрослыми

Были выявлены нарушения условий содержания в учреждении № 24 ГСИН, расположенном в городе Нарыне. Об этом сообщает Национальный центр КР по предупреждению пыток.

По его данным, учреждение предназначено для содержания лиц, находящихся под следствием, и имеет установленный лимит в 40 человек.

«Однако фактическая численность содержащихся в течение года неоднократно превышала допустимую норму. Так, 25 февраля в учреждении находились 47 человек, а 25 и 29 апреля — уже 56 человек. Подобные случаи свидетельствуют о систематическом превышении лимита, что влечет за собой нарушение санитарных норм, установленных законодательством КР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на одного содержащегося должно приходиться не менее 3,25 квадратных метра площади.

Проведенные замеры и проверка состояния камер показали, что в ряде помещений численность содержащихся значительно превышает санитарную норму. В частности, в камере № 13 при допустимом числе в 4 человека фактически содержались 10.

Кроме того, были зафиксированы нарушения, касающиеся условий содержания различных категорий лиц. Так, в камере № 2 совместно содержались обвиняемые и подозреваемые. В камерах № 2 и № 7 несовершеннолетние находились вместе со взрослыми, обвиняемыми по тяжким статьям, что представляет собой угрозу безопасности и нарушение прав несовершеннолетних.

По каждому из фактов были составлены акты о нарушениях и направлены в прокуратуру Нарынской области.