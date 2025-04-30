13:34
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Общество

В СИЗО № 24 в Нарыне несовершеннолетних содержат вместе со взрослыми

Были выявлены нарушения условий содержания в учреждении № 24 ГСИН, расположенном в городе Нарыне. Об этом сообщает Национальный центр КР по предупреждению пыток.

По его данным, учреждение предназначено для содержания лиц, находящихся под следствием, и имеет установленный лимит в 40 человек.

«Однако фактическая численность содержащихся в течение года неоднократно превышала допустимую норму. Так, 25 февраля в учреждении находились 47 человек, а 25 и 29 апреля — уже 56 человек. Подобные случаи свидетельствуют о систематическом превышении лимита, что влечет за собой нарушение санитарных норм, установленных законодательством КР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на одного содержащегося должно приходиться не менее 3,25 квадратных метра площади.

Проведенные замеры и проверка состояния камер показали, что в ряде помещений численность содержащихся значительно превышает санитарную норму. В частности, в камере № 13 при допустимом числе в 4 человека фактически содержались 10.

Кроме того, были зафиксированы нарушения, касающиеся условий содержания различных категорий лиц. Так, в камере № 2 совместно содержались обвиняемые и подозреваемые. В камерах № 2 и № 7 несовершеннолетние находились вместе со взрослыми, обвиняемыми по тяжким статьям, что представляет собой угрозу безопасности и нарушение прав несовершеннолетних.

По каждому из фактов были составлены акты о нарушениях и направлены в прокуратуру Нарынской области.

пресс-службы Наццентра по предупреждению пыток
Фото пресс-службы Наццентра по предупреждению пыток. СИЗО в Нарыне

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327934/
просмотров: 518
Версия для печати
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
Кыргызстанцев ждут короткая рабочая неделя и&nbsp;длинные выходные Кыргызстанцев ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные
Бизнес
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Кызмат&raquo; подписали меморандум Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
Бизнес-форум &laquo;Новые горизонты для предпринимателей: развитие и&nbsp;финансирование&raquo; Бизнес-форум «Новые горизонты для предпринимателей: развитие и финансирование»
KFC продлевает кампанию &laquo;Баскет добра&raquo; до&nbsp;конца мая 2025 года KFC продлевает кампанию «Баскет добра» до конца мая 2025 года
Госбанк развития&nbsp;КР передает всю прибыль государству Госбанк развития КР передает всю прибыль государству
30 апреля, среда
13:33
На юге КР наркоборцы подставили мужчину для выполнения плана На юге КР наркоборцы подставили мужчину для выполнения...
13:23
На написание Цифрового кодекса чиновники потратили $7 миллионов — депутат
13:06
Штормовое предупреждение! В горных районах ожидается сход селей
13:05
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
13:03
Суд США постановил выделить «Радио Свобода» $12 миллионов