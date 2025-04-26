Создание медгородка. Глава Минздрава обсудил вопрос в Китае

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев в рамках рабочей поездки в Китай посетил Сианьскую народную и Сианьскую четвертую больницы.

По данным пресс-центра МЗ, он высоко оценил передовые технологии клиник и их достижения в таких областях, как офтальмология, акушерство и гинекология, нейрохирургия, урология и других. Министр отметил значимость внедрения инновационных подходов, включая использование хирургических роботов, организацию авиационных каналов экстренной помощи и масштабные программы профилактики детских заболеваний.

В ходе визита Эркин Чечейбаев обсудил перспективы сотрудничества в области трансплантологии и обмена опытом для создания медицинского городка в Бишкеке.

Министр также встретился с шестью врачами Ошской межобластной объединенной клинической больницы, которые проходят месячную стажировку в Сианьской четвертой больнице.

Обучение кыргызстанцев проводится на английском языке по шести направлениям: интервенционная хирургия, урология, офтальмология и другим.

Эркин Чечейбаев подчеркнул, что полученные знания и навыки будут успешно применены в медицинской практике Кыргызстана.

Сианьская народная больница, основанная в 1889 году, является первой клиникой западной медицины в Китае и одной из самых авторитетных медицинских организаций страны. За 136 лет она стала центром передовых технологий и научных исследований, проведя первые в Китае операции по пересадке роговицы, установке интраокулярных линз и применению анестезии с использованием иглоукалывания. В больнице 1,8 тысячи коек, в штате — более чем 3,4 тысячи специалистов.

Отмечается, что посещение Сианьской народной больницы стало важным шагом в укреплении сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в сфере здравоохранения. Визит открыл новые возможности для обмена опытом, повышения качества медицинских услуг и внедрения инноваций в систему здравоохранения КР.