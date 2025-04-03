Проект «Нарын-реновация»: у президента попросили миллиард сомов

В Нарынской области реализуется проект «Нарын-реновация», сообщили в пресс-службе полномочного представительства президента.

Отмечается, что проект направлен на социально-экономическое развитие города Нарына, улучшение жилищных условий и внешнего облика учреждений. Уточняется, что в рамках проекта предусмотрены такие объекты, как панорамное колесо обозрения, Центр инновационных креативных инициатив (там будут расположены местное телевидение, музей, библиотека, культурные отделы города и района), детский центр развлечений, автовокзал, а также проект стеклянного подвесного моста над рекой Нарын.

Для ознакомления с проектом, инициированным полномочным представителем президента Алтынбеком Эргешовым, приехал руководитель управления делами президента Каныбек Туманбаев.

По данным полномочного представительства, для реализации проекта потребуется более 4 миллиардов сомов. В настоящее время началась подготовка к строительству жилого комплекса «Тянь-Шань сити» и Центра государственных услуг, стоимость составляет более 2 миллиардов сомов. Строительство панорамного колеса обозрения уже финансируется, завершить его планируется осенью текущего года.

«Что касается других компонентов проекта «Нарын-реновация», то для их реализации требуются дополнительные средства. В связи с этим Алтынбек Эргешов направил обращение к президенту Садыру Жапарову с просьбой выделить 1 миллиард сомов. Каныбек Туманбаев сообщил, что прибыл в Нарын по поручению президента, чтобы ознакомиться с проектами на месте и убедиться в их целесообразности и эффективности», — сообщили в полномочном представительстве.

В сентябре 2024 года сообщалось, что на проект «Нарын-реновация» из республиканского бюджета было выделено 727 миллионов сомов и начаты первые этапы работы.