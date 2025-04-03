Прием в школу. Временная прописка не поможет попасть в статусные школы

На первом этапе онлайн-записи в школу зарегистрировать ребенка могут в основном родители по месту постоянной прописки. Об этом в прямом эфире сообщила замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.

По ее словам, в прежние годы некоторые граждане договаривались с домкомами и за деньги оформляли временную прописку — на три-четыре дня. В результате люди, которые официально проживали на местах по 15-20 лет, не могли записать ребенка в школу по прописке.

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«Поэтому сейчас мы проверяем статусные школы, где уже не осталось мест. Через скрининг проводим прописку родителей записанных детей, смотрим, не выписались ли они после регистрации в школе. Если будут такие моменты, то с соответствующими органами проведем отдельную работу. Граждане с трехдневной регистрацией получат уведомления», — сказала Лира Самыкбаева.

Она добавила, что с временной пропиской будет возможность записаться в школу на втором этапе кампании — со 2 июня, но только на места, оставшиеся вакантными.

Замминистра также обратилась к родителям, которые выбрали частную школу, с просьбой сообщить об этом в системе, чтобы за ребенком не бронировали место в государственной общеобразовательной организации.

В конце марта сообщалось, что в Бишкеке заполнены шесть школ: № 13, 20, 26, 17, 70 и 12. Последние данные в Минобразования пока не предоставляли.

Лира Самыкбаева отметила, что онлайн-регистрация по месту постоянной прописки позволяет не перегружать школы, планировать районы, где нужно построить новые образовательные объекты и снизить пробки на дорогах, чтобы родители не возили детей в другой конец города.