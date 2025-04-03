10:21
USD 86.77
EUR 93.69
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Прием в школу. Временная прописка не поможет попасть в статусные школы

На первом этапе онлайн-записи в школу зарегистрировать ребенка могут в основном родители по месту постоянной прописки. Об этом в прямом эфире сообщила замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.

По ее словам, в прежние годы некоторые граждане договаривались с домкомами и за деньги оформляли временную прописку — на три-четыре дня. В результате люди, которые официально проживали на местах по 15-20 лет, не могли записать ребенка в школу по прописке.

Читайте по теме
Запись в школу. Как не оставить ребенка без гарантированного места

«Поэтому сейчас мы проверяем статусные школы, где уже не осталось мест. Через скрининг проводим прописку родителей записанных детей, смотрим, не выписались ли они после регистрации в школе. Если будут такие моменты, то с соответствующими органами проведем отдельную работу. Граждане с трехдневной регистрацией получат уведомления», — сказала Лира Самыкбаева.

Она добавила, что с временной пропиской будет возможность записаться в школу на втором этапе кампании — со 2 июня, но только на места, оставшиеся вакантными.

Замминистра также обратилась к родителям, которые выбрали частную школу, с просьбой сообщить об этом в системе, чтобы за ребенком не бронировали место в государственной общеобразовательной организации.

В конце марта сообщалось, что в Бишкеке заполнены шесть школ: № 13, 20, 26, 17, 70 и 12. Последние данные в Минобразования пока не предоставляли.

Лира Самыкбаева отметила, что онлайн-регистрация по месту постоянной прописки позволяет не перегружать школы, планировать районы, где нужно построить новые образовательные объекты и снизить пробки на дорогах, чтобы родители не возили детей в другой конец города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324767/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
Прием в школу. Льготников будут проверять органы национальной безопасности
Прием в 1-й и 2-й классы. Квоты определяют директора школ
Прием в 1-й класс. Невакцинированных детей в школу не возьмут
Запись в школу. В Бишкеке еще 80 процентов мест свободны
Запись в 1-й и 2-й классы. В 17 школах по Кыргызстану мест уже нет
Больше 20 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Запись в школу. Как не оставить ребенка без гарантированного места
В Кыргызстане в сентябре впервые в школу пойдут около 250 тысяч детей
Запись в школу. Для льготников будет отдельная квота
Запись в школу будет доступна в мобильном приложении «Тундук»
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
В&nbsp;мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по&nbsp;ремонту дорог В мэрии сформировали черный список недобросовестных подрядчиков по ремонту дорог
С&nbsp;1&nbsp;апреля закрывают для проезда еще один участок бульвара Молодой Гвардии С 1 апреля закрывают для проезда еще один участок бульвара Молодой Гвардии
Бизнес
Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет
Открытие ИП&nbsp;счета онлайн в&nbsp;MegaPay&nbsp;&mdash; быстро, удобно, без визита в&nbsp;банк Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
Как защитить личные данные в&nbsp;интернете с&nbsp;помощью VPN Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN
3 апреля, четверг
10:17
Прием в школу. Льготников будут проверять органы национальной безопасности Прием в школу. Льготников будут проверять органы национ...
10:00
Волонтеры KOICA помогают детям Кыргызстана. Первый этап программы уже идет
09:57
Легализация авто с иностранными номерами. Госбанки готовы предоставить кредит
09:49
Прием в школу. Временная прописка не поможет попасть в статусные школы
09:44
Прием в 1-й и 2-й классы. Квоты определяют директора школ