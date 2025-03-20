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Общество

Садыр Жапаров совершил намаз и провел ооз ачар в центральной мечети Оша

Фото пресс-службы президента. Мечеть «Сулайман-Тоо» в Оше

Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 марта, посетил центральную мечеть «Сулайман-Тоо» в Оше, где совершил намаз и организовал ооз ачар (разговение) для всех собравшихся. Об этом сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

Глава государства поздравил верующих со священным месяцем Орозо, отметив его особое значение для укрепления веры и добрых поступков. Он пожелал мусульманам стойкости в соблюдении поста, благополучия, мира и гармонии в семьях.

«Священный месяц Орозо — это время милосердия, добрых дел и духовного очищения. Пусть в ваших домах царят мир, гармония и благополучие! Пусть все ваши молитвы будут услышаны, а добрые дела принесут вам и вашим близким благодать и процветание! Желаю здоровья, счастья и единства вашим семьям!» — сказал Садыр Жапаров.

После мероприятия президент пообщался с верующими, выслушал их пожелания и разделил трапезу в духе братства и единства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323534/
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Садыр Жапаров совершил намаз и провел ооз ачар в центральной мечети Оша