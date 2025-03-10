США официально отменили 83 процента программ USAID

Госсекретарь США Марко Рубио объявил у себя на странице в соцсети X о закрытии более 80 процентов программ USAID.

«После шестинедельного анализа мы официально отменяем 83 процента программ USAID. На 5 тысяч 200 отмененных контрактов потратили десятки миллиардов долларов. Они никак не послужили (а в некоторых случаях даже вредили) основным национальным интересам Соединенных Штатов», — написал Марко Рубио.

Фото публикации Марко Рубио в X

Он сообщил, что по согласованию с Конгрессом оставшиеся 18 процентов программ (около 1 тысячи) сохранят и пересмотрят для более эффективного администрирования под руководством Госдепа США.

Ранее Белый дом обвинил USAID в бесконтрольных расходах на «нелепые проекты». Сообщалось, что администрация Дональда Трампа сократила штат организации на 97 процентов по всему миру.