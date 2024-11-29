В городе Ош проходят Дни Санкт-Петербурга

В Оше проходят Дни Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, градоначальник Бакытбек Жетигенов встретился с делегацией Санкт-Петербурга во главе с заместителем председателя комитета по внешним связям Евгением Кассюрой.

На встрече стороны подчеркнули важное значение установления 20-летия побратимских отношений, обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах культуры и образования, экономики и туризма, цифровизации.

Лучшим выпускникам общеобразовательных учреждений южной столицы предложено принять активное участие в ежегодном праздничном мероприятии среди выпускников школ «Алые паруса».

Стороны подписали программу партнерства между правительством Санкт-Петербурга и мэрией Оша в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2024-2028 годы.

В этнографическом комплексе «Алымбек Датка» открылась также фотовыставка о достопримечательностях культурной столицы России. Она продлится три дня.