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Общество

ЦИК опубликовала итоговые данные о явке на выборах в местные кенеши

По данным Центризбиркома, явка избирателей на выборах в местные кенеши к 20.00 составила 27,83 процента. Проголосовали 1 миллион 150 тысяч 931 человек.

На выборах в городские кенеши свои голоса отдали 392 тысячи 844 человека, что составляет 24,25 процента от общего числа избирателей (1 миллион 620 тысяч 243).

На выборах в айыльные кенеши явка составила 30,15 процента: проголосовали 758 тысяч 87 человек из 2 миллионов 514 тысяч 796 зарегистрированных избирателей.

Общее число избирателей в КР — 4 миллиона 135 тысяч 39 человек.

Голосование завершилось в 20.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311399/
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