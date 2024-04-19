Теперь официально. Доступ к платформе TikTok в Кыргызстане заблокирован

Доступ к платформе TikTok на территории Кыргызстана заблокирован. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития.

По его данным, решение принято на основании письма ГКНБ КР.

«Службой по регулированию и надзору в отрасли связи в адрес операторов связи было направлено письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к указанному сервису. Основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны указанного сервиса статьи 2-1 Закона КР «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР», согласно которой определены виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей», — говорится в сообщении.

Напомним, Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития направила интернет-провайдерам страны письмо с просьбой ограничить доступ к социальной сети TikTok.

Ранее ведомство получило письмо из ГКНБ. В нем говорится, что в кыргызстанском сегменте TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.

Напомним, Минкультуры направило просьбу о блокировке TikTok в Минцифры еще в конце августа прошлого года.

Министерство цифрового развития попросили заблокировать TikTok на территории Кыргызстана. Ведомство отмечало, что участились обращения с выражением обеспокоенности от ряда неправительственных организаций о вредном воздействии социальной сети TikTok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.

Это решение вызвало широкий резонанс как в обществе, так и в экспертной среде. Распространилось мнение о том, что запрет популярной социальной сети усугубит проблемы малого и среднего бизнеса, нанесет урон свободе слова и демократии в КР, снизит возможности самовыражения среди молодежи.