В новостройке «Алтын казык» сносят дома. Жители вышли на митинг

В новостройке «Алтын казык» в Бишкеке сносят дома. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, местные власти несколько дней устанавливают ограждение вокруг территории мусорного полигона.

«Под этим предлогом снесли четыре-пять домов. Снесли две комнаты дома, где я живу. Пусть ограждают свалку, но почему трогают наши дома? Хотя бы оставили бы дорогу. Никто нас не слышит. Говорили о земельной амнистии, теперь сносят дома», — говорит жительница новостройки.

Сегодня жители «Алтын казык» вышли на митинг. По их словам, произошла стычка между представителями мэрии и ними. Жители еще не разошлись, на месте находится милиция.