В Кыргызстан поступил инсулин. Информацию 24.kg подтвердила главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталья Добрынина.

По ее словам, препарат поступил по линии ВОЗ.

«Пришла небольшая партия. В первую очередь мы обеспечим инсулином пациентов с диабетом первого типа. Но оставят и для тех, у кого второй тип. Сегодня распределим по регионам. В понедельник пациентам уже начнем раздавать», — сказала она.

Наталья Добрынина добавила, что в ближайшее время ожидается поставка закупленного страной препарата.

Напомним, проблемы с инсулином начались в марте. В мае пациенты стали жаловаться на его нехватку. В Минздраве задержку с поставкой препарата объясняли увеличением сроков поставки самим заводом и срывом тендера в феврале.