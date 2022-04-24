От продавца овощей до успешной бизнес-леди. История кыргызской Золушки

Айгуль Акималиева 11 лет живет и работает в Малайзии. Женщина создала в странах Юго-Восточной Азии кыргызскую диаспору и помогает соотечественникам не попадать в неприятные ситуации. Кыргызстанка признается, что она прошла тяжелый путь от продавца овощей на рынке до успешной бизнес-леди.

В интервью 24.kg Айгуль Акималиева рассказала, с какими трудностями столкнулась.

— Почему вы решили уехать за границу?

— После замужества в Бишкеке мы брали павильон в аренду на базаре, продавали овощи. Я просыпалась в 4.00 и шла на работу. Все нужно было продать до 23.00. Между делом читала книги, готовилась к поступлению в университет.

Еще в школе любила учить английский язык. Это пригодилось в дальнейшей жизни за границей.

Труд на базаре очень помог мне в жизни, работая с людьми, незаметно для себя становишься психологом, знаешь к кому и какой подход нужен.

Когда были сложности с финансами, не могли оплатить аренду павильона, хозяйка выгнала нас, и мы обанкротились. Потом с семьей поехали на заработки в Москву. Там тоже пришлось несладко. Чтобы как-то держаться на плаву, приходилось сдавать квартиру в субаренду третьим лицам. В России я пыталась открыть новый бизнес — шила одежду. Были проблемы с капризными заказчиками, иногда даже приходилось ругаться. (смеется)

Спустя несколько лет было принято решение переехать в Малайзию.

— Каким бизнесом вы занимаетесь в Малайзии?

— Я десять лет работаю в консалтинговой компании ONG Energy. За это время построила карьеру, и теперь я являюсь директором. Параллельно веду свой бизнес — открыла свою туристическую фирму.

— Как пришла идея создать кыргызскую диаспору?

— Я работаю и живу в Малайзии. Контактирую с местным населением, говорю с ними по-английски, понимаю малайский. Тут совсем другая культура, и это нужно понимать тем, кто собирается здесь жить. Малайзия — мусульманская страна, где форма правления монархия.

Я создала кыргызскую диаспору стран Юго-Восточной Азии, куда входят Тайланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия. Работа ведется совместно с посольством Кыргызстана в Малайзии.

Решила создать кыргызскую диаспору, потому что сама была мигрантом и сталкивалась с проблемами. Айгуль Акималиева

— С какими проблемами сталкиваются кыргызстанцы в Юго-Восточной Азии?

— Вопросы, по которым ко мне обращаются, самые разные. У студентов в основном бывают проблемы с учебой, визой.

Собираю ребят, прошу по любым поводам обращаться ко мне, чтобы избежать неприятностей. Постоянно говорю, что молодежь — будущее Кыргызстана, на них возложено много надежд.

Фото из личного архива мигранта. Айгуль Акималиева (в красном) с соотечественниками

— Вы живете в мусульманской стране, где есть жесткие правила. Тяжело ли им следовать?

— В Малайзии в большинстве своем живут три нации — малайцы, китайцы и индусы. Здесь все граждане законопослушные. Государство заботится о своем народе и максимально обеспечивает их финансово. Например, за время пандемии коронавируса ни один из моих знакомых не жаловался на подорожание продуктов или нехватку денег.

Законы в Малайзии работают, люди сами стараются их не нарушать. За тяжкое преступление, например за распространение наркотиков, могут посадить минимум на 15 лет. Айгуль Акималиева

В Малайзии нет понятия «прекратить дело через знакомых».

— Что изменилось в ваших взглядах на жизнь за время пребывания за границей?

— Научилась относиться проще ко многим вещам. Сколько бы я не зарабатывала, стараюсь быть со всеми одинаковой вне зависимости от их и своего статуса. Живя за границей, также поняла, что никогда нельзя говорить, что все знаешь, — каждый раз надо учиться чему-то новому. Конечно, миграция учит и выносливости.

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— Чего вам не хватает в Малайзии?

— В принципе здесь есть все для комфортной жизни. Но, считаю, что кыргызское мясо самое вкусное. Конечно же, ничто не сравнится с отечественными фруктами и овощами. Скучаю по родине, по своим родным и друзьям.

— Что из культуры малазийского населения вы бы хотели привить кыргызстанцам?

— Хочется привить нашим людям элементарные правила этикета, уважения. Например, в Малайзии, если во время вождения у тебя произошло какое-то недоразумение, никто не сигналит тебе. Хочется, чтобы в Кыргызстане также заботились о своих гражданах, как здесь. Тут все бесплатно, в том числе медицина, бизнесу дают почти беспроцентные кредиты. Еще хочется, чтобы наши граждане понимали, что есть закон, и соблюдали его. Было бы хорошо, если бы и в нашу страну пришла цифровизация, в том числе электронный документооборот.

— Какие планы на будущее у вас?

— В ближайшее время хочу продолжить работу с кыргызстанцами, помогать им. А вообще, в будущем, конечно, хочется вернуться в Кыргызстан и работать на благо своей страны.