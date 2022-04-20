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Общество

Здание клиники Исманкулова опрыскали каким-то раствором

Сегодня стены здания клиники Исманкулова неизвестные лица обрызгали каким-то раствором. Об этом 24.kg сообщил глава медучреждения Алмазбек Исманкулов.

«У нас идет продолжение хулиганства. Заваривают каждый день ворота, мы вызываем милицию. Она помогает нам открыть ворота, чтобы пациенты заходили», — сказал он.

Алмазбек Исманкулов добавил, что сегодня привезли какой-то раствор и начали обрызгивать стены. «Сказали, что это для ремонта. Но у нас большие сомнения. Дело в том, что, как только мы разблокировали центральный вход, ребят, которые делали ремонт, долгое время не было. Около недели. Они приходят с одной целью — что-либо перекопать либо заварить ворота. Сегодня они химики, завтра — строители, послезавтра — копатели, потом сварщики. Идет такая хулиганская деятельность», — отметил он.

Напомним, столичный муниципалитет ранее расторг договор аренды. Алмазбек Исманкулов не согласился с решением и обжаловал его в суде. Он сообщил: если суд признает одностороннее расторжение договора законным, госпиталь освободит здание. До этого времени клиника продолжит работать.

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Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в начале марта пришел в госпиталь и пытался войти внутрь. Он заявил, что пересчитает администратору зубы, если в течение трех часов коллектив не освободит здание. Министр выругался и потребовал связать его по телефону с Алмазбеком Исманкуловым. В разговоре он назвал последнего «лопухом».

По этому инциденту Генеральная прокуратура позже внесла представление в адрес председателя кабинета министров об устранении нарушений Закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и принятии мер дисциплинарного характера.

14 марта у дверей клиники рабочие выгрузили грузовик с песком. 25 марта сотрудники мэрии и Минздрава в сопровождении милиции пытались опечатать клинику и заварили ворота, ведущие к центральному входу. 29 марта вход в организацию под видом ремонта заблокировали строительными лесами.

Позже в Минздраве сообщили об аудите, проведенном в госпитале микрохирургии глаза, и опубликовали его итоги. Алмазбек Исманкулов назвал это очередной провокацией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231521/
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