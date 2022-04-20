Ситуация в Украине. Страну покинуло уже более 5 миллионов человек

Число беженцев, покинувших Украину, превысило 5 миллионов. Об этом сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Большинство из них — более 2,8 миллиона — уехали в Польшу. В Румынию уехали 757 тысяч, Россию — 549 тысяч, Венгрию — 471 тысяча, Молдову — 426 тысяч, Словакию — 342 тысячи, Беларусь — 23,4 тысячи.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отмечает, что с 24 февраля границу Украины с соседними странами пересекли 4 миллиона 934 тысячи 415 человек.

Верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди предположил, что еще 3 миллиона уедут в ближайшие дни. По его словам, треть из 40-миллионного населения Украины «находится в отчаянном положении из-за последствий войны».

«Более всего поражает, как такая ситуация создалась всего за две недели», — добавил Верховный комиссар, отметив, что «этот миграционный кризис самый серьезный» после Второй мировой войны.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции. По последним данным ООН, Украину покинули более 4,5 миллиона граждан.