Мэрия Бишкека озаботилась внешним видом газетных киосков

Газетные киоски в столице преобразятся. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, муниципалитет провел переговоры с арендаторами газетных киосков относительно улучшения эстетического облика объектов.

«В столице 123 газетных киоска с ежемесячной арендной платой в 100 тысяч 768,22 сома. Их целевое назначение — продажа газет и журналов, однако они также реализуют напитки разного рода, табачные изделия, сладости разного рода, что противоречит требованиям. В связи с этим департаментом по управлению муниципального имущества также проводится соответствующая работа по целевому использованию данных объектов», — отметили в мэрии.